De gemeente Rotterdam heeft het gesprek dinsdagavond met de directie van Feyenoord over de plannen voor Feyenoord City afgelast, na signalen van bedreigingen en intimidatie.

Ook de inspreekmomenten die later deze week stonden gepland vervallen, meldt de gemeente.

"In de afgelopen weken zijn er, in de aanloop naar het proces van Feyenoord City, verschillende betrokkenen bedreigd en geïntimideerd. Dit is ontoelaatbaar", aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb.

"Hoewel alles is gedaan om het democratisch proces op het stadhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen, voelt niet iedere betrokkene op het stadhuis zich vrij om zich uit te spreken over besluitvorming over Feyenoord City."

De driehoek, burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie, is van plan om hard op te treden tegen de daders. Het is nog niet bekend wanneer de gesprekken nu wel doorgaan.

Onder anderen Feyenoord-directeur Mark Koevermans zou een update over de huidige stand van zaken rond Feyenoord City geven en ook een investeerder zou dinsdag komen spreken. Een uur voordat de vergadering zou beginnen werd het afgelast.

Feyenoord-aanhanger intimideren voorstanders Feyenoord City

Dit weekend trok een aantal aanhangers van de Rotterdamse voetbalclub op intimiderende wijze langs meerdere voorstanders van Feyenoord City, het nieuwe stadioncomplex dat ook de thuishaven moet worden van Feyenoord. In zwart gekleed belden zij bij hen aan om hun onvrede over de plannen te laten blijken.

Een van de slachtoffers van de intimidaties was architect Ard Buijsen, die nu niet meer bij het project is betrokken is, maar in het begin wel. De Rotterdamse politie wachtte eerder deze week nog op een formele aangifte van bedreiging.

Binnen de supporters van Feyenoord leeft een stevig verzet tegen de plannen om een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas te bouwen. Rond de laatste competitiewedstrijd van Feyenoord tegen RKC werden er ook al aanhoudingen verrichten nadat woedende fans, die zich zouden verzetten tegen de plannen rond Feyenoord City, De Kuip waren binnengedrongen.