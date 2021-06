Nikolai Laursen maakt deze zomer de overstap van FC Emmen naar Heracles Almelo. De 23-jarige Deen heeft dinsdag zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen in Overijssel gezet, met een optie voor nog een jaar.

Aanvaller Laursen was op het onlangs gespeelde Europees kampioenschap onder 21 jaar nog actief voor Denemarken. Met die ploeg werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door de latere kampioen Duitsland.

Laursen is blij dat hij bij Heracles zijn loopbaan kan vervolgen in de Eredivisie, na de degradatie met FC Emmen. "Heracles Almelo is een stabiele Eredivisie-club waar ik verder kan groeien", zegt hij op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Ik heb al een paar keer in dit stadion mogen spelen. Heracles is een club met goede faciliteiten en een mooie visie over voetbal. Ik wil hier zoveel mogelijk spelen en uitgroeien tot een vaste basisspeler."

Laursen is de tweede aanwinst voor Heracles. Vorige maand verzekerde de ploeg van trainer Frank Wormuth zich al van de diensten van oud-Feyenoorder Bilal Basaçikoglu, die transfervrij overkomt van Gaziantep FK.

Heracles Almelo eindigde afgelopen seizoen op de negende plek in de Eredivisie en liep zo net de play-offs om Europees voetbal mis.