TOP Oss heeft dinsdag verrassend Bob Peeters aangesteld als nieuwe trainer. De voormalig Belgisch international begint aan zijn eerste klus als coach in Nederland. FC Dordrecht lijfde Michele Santoni in als nieuwe trainer.

De 47-jarige Peeters ondertekende een contract voor een jaar bij TOP Oss, waar hij de opvolger is van de naar MVV Maastricht vertrokken Klaas Wels. Hij komt over van KVC Westerlo, waar hij de afgelopen 3,5 jaar werkzaam was en in het seizoen 2015/2016.

Peeters heeft als speler wel een verleden in Nederland; hij was spits bij Roda JC en Vitesse. Als trainer was hij naast Westerlo al actief bij Cercle Brugge, KAA Gent, Waasland-Beveren, Charlton Athletic en KSC Lokeren.

"Ik was heel blij toen Peter Bijleveld (technisch directeur TOP Oss, red.) mij vorige week benaderde om in gesprek te gaan met TOP Oss. Het is een club waar ik altijd al een bepaalde band mee heb gehad. Mijn interesse voor het Nederlandse voetbal is altijd onverminderd groot geweest", zegt Peeters.

"Ik heb gehoord dat Ossenaren mensen zijn die vol passie naar een wedstrijd gaan en dat sprak mij heel erg aan. In de gesprekken met Peter en Marcel lagen de visie, passie en het plezier om er samen iets van te maken zó dicht bij elkaar, dat het gelijk klikte."

Michele Santoni (links) en Leon Vlemmings poseren in het stadion van FC Dordrecht. Michele Santoni (links) en Leon Vlemmings poseren in het stadion van FC Dordrecht. Foto: FC Dordrecht

Santoni eerder trainer van Almere City

De 41-jarige Santoni zette zijn handtekening onder een contract voor een jaar bij FC Dordrecht, waar hij de opvolger is van Jan Zoutman. Hij zat zonder club, nadat hij in november vertrok bij ADO Den Haag, waar hij aan het begin van afgelopen seizoen assistent was van de ontslagen Aleksandar Rankovic.

Santoni was in Nederland eerder trainer van Almere City, maar daar moest hij ondanks redelijk goede resultaten al snel vertrekken in 2018. Daarvoor was hij onder meer videoanalist van Frank de Boer bij Ajax en Internazionale en jeugdtrainer bij Lazio.

FC Dordrecht verwelkomde dinsdag bovendien Leon Vlemmings als innovatiemanager. Hij was onder meer trainer bij Excelsior en Go Ahead Eagles en assistent van Mario Been en Gertjan Verbeek bij Feyenoord, waar hij na het wegsturen van Verbeek zelfs een half jaar interim-trainer was.

TOP Oss en FC Dordrecht eindigden in het voorbije seizoen als respectievelijk tiende en laatste in de Keuken Kampioen Divisie. Het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie begint op 6 augustus. Het speelschema wordt in een later stadium bekendgemaakt.