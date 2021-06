Ridgeciano Haps heeft er veel vertrouwen in dat Suriname in de nacht van dinsdag op woensdag een belangrijke stap kan zetten richting kwalificatie voor het WK van volgend jaar. De ploeg van de 27-jarige verdediger neemt het in een cruciaal duel op tegen Canada.

"Ik weet dat veel mensen verrast zijn door Suriname, maar we moeten het nu laten zien", zegt Haps op de site van wereldvoetbalbond FIFA. "We zijn er helemaal klaar voor. Nu moet het nog gebeuren."

Suriname heeft net als Canada alle drie de groepswedstrijden gewonnen. De winnaar van de aanstaande wedstrijd tussen beide ploegen gaat door naar de volgende ronde van de zware WK-kwalificatiereeks.

Naast Feyenoorder Haps komen onder anderen ook Almere City-middenvelder Ryan Koolwijk en voormalig Eredivisie-spitsen Mitchell te Vrede en Nigel Hasselbaink uit voor de Surinaamse ploeg, die uit veel bekende namen bestaat.

"We hebben een mooi team samengesteld", vervolgt Haps. "Veel van onze spelers komen uit in Europese competities. We hebben een hoop snelheid en kracht in onze ploeg."

"Alles bij elkaar is het een mooi geheel. Iedere training worden we beter en beter. Ik ben heel blij hoe dit team ervoor staat", aldus Haps, die vorige week debuteerde voor de ploeg van bondscoach Dean Gorré in de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen Bermuda.

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Suriname en Canada begint in de nacht van dinsdag op woensdag om 3.00 uur (Nederlandse tijd).