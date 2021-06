RKC Waalwijk heeft dinsdag Joseph Oosting als nieuwe trainer aangesteld. De 49-jarige Drent is de opvolger van de naar Willem II vertrokken Fred Grim.

Oosting ondertekende een contract voor twee jaar tot medio 2023 bij RKC. Hij begint aan zijn eerste klus als hoofdcoach in het betaalde voetbal. De afgelopen jaren werkte hij bij Vitesse als trainer van de beloften en assistent bij het eerste elftal.

De oud-verdediger van FC Emmen en BV Veendam was na het ontslag van Leonid Slutsky zelfs heel even de eindverantwoordelijke bij Vitesse. Hij bleef in drie competitiewedstrijden en een bekerwedstrijd ongeslagen.

Als rechterhand van Thomas Letsch presteerde Oosting in het voorbije seizoen uitstekend met Vitesse. De Arnhemmers werden knap vierde in de Eredivisie en haalden de bekerfinale, waarin in blessuretijd werd verloren van Ajax.

'Trots op de kans die ik bij RKC krijg'

Oosting is erg blij dat hij aan de slag kan bij RKC. "Op de eerste plaats ben ik trots op de kans die ik bij RKC Waalwijk krijg om als hoofdtrainer in het betaalde voetbal aan de slag te gaan. De missie & visie van de club passen bij mij als trainer."

"Ik kijk er dan ook naar uit om samen met de staf op een creatieve en innovatieve manier werkzaam te zijn. Met als doel ontwikkeling van het team en spelers. Ik kijk reikhalzend uit naar de start van het seizoen."

Onder leiding van Grim wist RKC zich in het voorbije seizoen met beperkte middelen te handhaven in de Eredivisie. De oud-doelman verdiende daarmee een overstap naar Willem II, waar hij de vervanger is van Zeljko Petrovic.