VfB Stuttgart-aanvaller Silas Wamangituka blijkt jaren onder een valse naam en valse geboortedatum te hebben gespeeld. De 21-jarige Congolees zegt dat hij het slachtoffer is van zijn voormalige zaakwaarnemer, die hem onder druk zette om zijn identiteit aan te passen.

Wamangituka, wiens echte naam Silas Katompa Mvumpa blijkt te zijn, was in 2017 als achttienjarig talent op proef bij Anderlecht, dat de snelle aanvaller graag wilde vastleggen. Daarvoor moest hij wel eerst terug naar Congo om een nieuw visum te regelen, omdat zijn toenmalige visum bijna afliep.

Vervolgens, zo valt te lezen in de verklaring van Stuttgart op basis van papieren die de club in bezit heeft, heeft een niet nader genoemde zaakwaarnemer Katompa Mvumpa benaderd en onder onder druk gezet om zijn identiteit te veranderen. Hij zou hem ervan hebben overtuigd dat hij niet meer terug zou mogen naar Europa, als hij weer terugging naar Congo.

Katompa Mvumpa vertrouwde de man en gaf hem zelfs zijn identiteitspapieren. De zaakwaarnemer zou er echter vooral op uit zijn geweest om de contacten met de oude club van Katompa Mvumpa in Congo te verbreken.

In de jaren die volgden werd Katompa Mvumpa constant gechanteerd door zijn zaakwaarnemer, die dreigde naar buiten te komen met zijn identiteitswijziging.

Silas Katompa Mvumpa namens Stuttgart in duel met David Alaba van Bayern München. Silas Katompa Mvumpa namens Stuttgart in duel met David Alaba van Bayern München. Foto: Getty Images

'Ik heb in constante angst geleefd'

Nadat Katompa Mvumpa in 2019 naar Stuttgart was verkast en zich beetje bij beetje had losgemaakt van zijn zaakwaarnemer, besloot hij zijn verhaal te onthullen bij de club. Nu treedt hij er dus ook mee naar buiten.

"Ik heb de afgelopen jaren in constante angst geleefd en was heel bezorgd over mijn familie in Congo. Het was een moeilijke stap voor mij om mijn verhaal te onthullen. Het werd me duidelijk dat ik niet meer bang hoef te zijn. Ik durf dit alleen omdat Stuttgart een tweede thuis voor mij is waar ik me veilig voel", vertelt Katompa Mvumpa.

"Ik ben heel opgelucht en ik hoop dat ik mijn verhaal kan gebruiken om andere spelers aan te sporen, die vergelijkbare ervaringen hebben gehad met zaakwaarnemers."

Stuttgart meldt dat onderzocht wordt of er juridische stappen mogelijk zijn tegen de oude zaakwaarnemer. Katompa Mvumpa was dit seizoen elf keer trefzeker in de Bundesliga voor zijn club, die als negende eindigde. Hij is momenteel herstellende van een gescheurde kruisband, die hij in maart opliep tegen Bayern München.