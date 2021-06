De Engelse voetbalbond FA krijgt voor het eerst een vrouw als voorzitter. Debbie Hewitt, een succesvolle zakenvrouw, kreeg de unanieme voorkeur van een zevenkoppige selectiecommissie.

Hewitt wordt de opvolger van Greg Clarke, die in november aftrad na ongepaste opmerkingen over zwarte voetballers. Het duurt nog even voordat ze in functie is; ze treedt in dienst op 1 januari 2022. Tot die tijd blijft waarnemend voorzitter Peter McCormick aan.

De in 1863 opgerichte FA lanceerde in 2018 een initiatief om de diversiteit in het Engelse voetbal te vergroten. Niet alleen onder spelers, maar ook bij coaches, officials en bestuurders. De benoeming van Hewitt komt op het moment dat het Engelse voetbal nog altijd worstelt met racisme. Veel zwarte spelers waren de afgelopen maanden doelwit van discriminerende opmerkingen op sociale media.

Het initiatief van de Engelse nationale ploeg om voor aanvang van de interlands naar Amerikaans voorbeeld te knielen als protest tegen racisme, werd door een deel van de aanhang niet gewaardeerd. Vorige week was bij het oefenduel met Oostenrijk gejoel vanuit het publiek te horen. De plannen voor een nieuwe Europese clubcompetitie onder de naam Super League, waar zes Engelse topclubs bij betrokken waren, leidden tot heftige protesten onder supporters.

"Ik ben heel blij met mijn benoeming. Zoals de gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben aangetoond, is dit een belangrijk moment voor het Engelse voetbal", zegt Hewitt in een verklaring. "Het doel voor alle belanghebbenden is duidelijk, we moeten het spel op alle niveaus op lange termijn gezond en veilig maken."

De Nederlandse voetbalbond KNVB krijgt met Marianne van Leeuwen voor het eerst een vrouw als directeur betaald voetbal. Van Leeuwen volgt Eric Gudde op.