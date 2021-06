Donny van de Beek moet het EK aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder van Manchester United kampt met een blessure. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op.

Van de Beek trainde samen met Matthijs de Ligt - de verdediger heeft een lichte blessure - al individueel en miste zondag de gewonnen oefeninterland tegen Georgië (3-0). Nu is gebleken dat de voormalig Ajacied, die een reserverol zou hebben, niet fit genoeg is om in actie te komen tijdens het EK.

Het missen van het toernooi is voor de 24-jarige Van de Beek een nieuwe domper na een moeizaam seizoen. In zijn eerste jaar als speler van Manchester United veroverde de negentienvoudig international geen basisplaats en moest hij het voornamelijk doen met (korte) invalbeurten.

Bondscoach De Boer had de optie om door het afhaken van Van de Beek een nieuwe speler op te roepen, maar maakt daar dus geen gebruik van. De EK-selectie van Oranje bestaat zodoende nog uit 25 spelers.

Een week geleden werd al bekend dat keeper Jasper Cillessen het EK mist wegens een coronabesmetting. De Boer wilde geen risico nemen en selecteerde met AZ-doelman Marco Bizot toen wél een vervanger.

Het EK begint voor Oranje zondag met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA (aftrap: 21.00 uur). Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de andere opponenten in de poulefase.

25-koppige EK-selectie Oranje Keepers: Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt (Juventus), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ)

Middenvelders: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Steven Berghuis (Feyenoord), Cody Gakpo (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)