Bert van Marwijk heeft maandag met de Verenigde Arabische Emiraten opnieuw een zege behaald in de WK-kwalificatiereeks. In groep G van het Aziatisch kwalificatietoernooi won de ploeg van de Nederlandse bondscoach met 3-1 van Thailand.

De ploeg van Van Marwijk stond bij rust met 2-0 voor dankzij Caio Canedo en Fábio Lima, maar in de tweede helft bracht Suphanat Mueanta Thailand terug in de wedstrijd. In de extra tijd besliste Mohammed Jumaa de wedstrijd in Dubai met de derde treffer voor de VAE.

De ploeg van Van Marwijk won afgelopen donderdag al met 4-0 van Maleisië. Komende vrijdag speelt de VAE tegen Indonesië.

Van Marwijk staat met zijn team in poule G op de tweede plaats met twaalf punten uit zes wedstrijden. Vietnam, dat met 4-0 won van Indonesië, leidt met veertien punten.

De groepswinnaar gaat door naar de volgende kwalificatieronde. Ook de vier beste nummers twee in deze groepsfase mogen blijven hopen op WK-deelname.

De 69-jarige Van Marwijk is bezig aan zijn tweede periode als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.

De laatste en enige keer dat de VAE aan het WK meedeed, was in 1990 in Italië. Toen was de groepsfase het eindstation.