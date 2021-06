Uit angst voor nieuwe coronabesmettingen speelt Spanje zijn laatste oefenduel voor het EK met het onder 21-team. Bovendien is maandag een 'parallelle bubbel' gecreëerd, waarin vijf nieuw opgeroepen spelers trainen.

De maatregelen zijn genomen nadat middenvelder Sergio Busquets positief was getest op het coronavirus. Hij heeft de nationale ploeg voorlopig verlaten.

Omdat de incubatietijd nog niet is verstreken, is onduidelijk of hij ploeggenoten heeft besmet. Een extra testronde op maandag leverde louter negatieve uitslagen op onder spelers en staf.

De interland tussen Spanje en Litouwen gaat dinsdagavond gewoon door. In die wedstrijd zal de onder 21-selectie, die onlangs op het jeugd-EK in Hongarije in de halve finales werd uitgeschakeld, in actie komen. De wedstrijd telt als een A-interland, zodat bijna alle spelers hun eerste 'cap' zullen krijgen.

Eerder op de dag werd bekend dat Spanje met een parallelle bubbel gaat trainen. Vier spelers, Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia CF) en Brais Méndez (RC Celta), werden opgeroepen door bondscoach Luis Enrique om stand-by te staan bij nieuwe besmettingen. Daar werd maandagavond met Raúl Albiol (Villarreal) nog een vijfde speler aan toegevoegd.

De 32-jarige Busquets testte zondag positief op het coronavirus. Daarop verliet hij onmiddellijk het trainingskamp. Vrijdag speelde de middenvelder nog mee in de vriendschappelijke interland tegen Portugal (0-0). Hij werd in Estadio Wanda Metropolitano, de thuishaven van Atlético Madrid, na iets meer dan een uur gewisseld.

UEFA gaf landen al toestemming voor grotere selectie

Om eventuele coronagevallen binnen de selectie op te vangen werken de deelnemende EK-landen dit jaar al met een grotere selectie. Normaal bestaat het keurkorps van een land op een eindtoernooi uit 23 spelers, maar voor dit EK mag ieder land 26 internationals oproepen. Op het wedstrijdformulier mogen echter nog steeds slechts 23 spelers staan.

In principe moet de selectie uiterlijk tien dagen voor de start van het toernooi worden ingediend. Wanneer een geselecteerde speler na 1 juni geblesseerd of besmet raakt, kan nog tot aan de eerste groepswedstrijd een vervanger worden opgeroepen. Als een speler echter van de EK-lijst is verwijderd, mag deze niet meer worden teruggezet.

Voor doelmannen geldt een uitzonderingspositie. Keepers die vanwege fysieke ongemakken niet kunnen spelen of in quarantaine moeten, mogen het hele toernooi worden vervangen.

Spanje begint het EK volgende week maandag in Sevilla tegen Zweden. Zeker is dat Busquets daar niet bij is, ook al zou hij in de komende dagen weer negatief testen. Daarna neemt de Europees kampioen uit 2008 en 2012 het in de groepsfase op tegen Polen en Slowakije. Die wedstrijden worden eveneens in Sevilla gespeeld.