Bondscoach Luis Enrique van Spanje heeft maandag uit voorzorg vier spelers opgeroepen na de positieve coronatest van Sergio Busquets. De spelers gaan in een aparte bubbel trainen en worden mogelijk in de EK-selectie opgenomen als er nog meer spelers zijn besmet.

Het gaat om Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia CF) en Brais Méndez (RC Celta). Het viertal wordt op aparte tijden getraind door de technische staf van Enrique.

De 32-jarige Busquets testte zondag positief op het coronavirus. Daarop verliet hij onmiddellijk het trainingskamp.

Volgens de Spaanse voetbalbond zijn alle andere internationals negatief getest op het coronavirus, maar uit angst voor nieuwe besmettingen roept Enrique toch een aantal nieuwe spelers op.

Busquets speelde afgelopen vrijdag nog mee in de vriendschappelijke interland tegen Portugal (0-0). Hij werd in Estadio Wanda Metropolitano, de thuishaven van Atlético Madrid, na iets meer dan een uur gewisseld.

Spanje begint het EK volgende week maandag in Sevilla tegen Zweden. Daarna neemt de Europees kampioen uit 2008 en 2012 het in de groepsfase op tegen Polen en Slowakije. Die wedstrijden worden eveneens in Sevilla gespeeld.