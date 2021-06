Georginio Wijnaldum vervolgt zijn loopbaan definitief bij Paris Saint-Germain. De aanvoerder van Oranje heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2024 in de Franse hoofdstad.

De dertigjarige Wijnaldum was sinds kort transfervrij nadat hij zijn contract bij Liverpool niet wilde verlengen. De middenvelder speelde vorige maand zijn laatste wedstrijd voor 'The Reds', waarmee hij onder meer de Champions League won en een landstitel veroverde.

"Deze stap naar Paris Saint-Germain is een nieuwe uitdaging voor mij", zegt Wijnaldum in een persverklaring van PSG. "Ik speel straks in een van de beste teams van Europa en ga me met volle overgave inzetten voor dit project. PSG heeft in de afgelopen jaren bewezen hoe goed ze zijn en ik ben ervan overtuigd dat we, samen met de supporters, nog meer kunnen bereiken."

Eerder leek Wijnaldum nog op weg te zijn naar FC Barcelona. Zijn zaakwaarnemer werd meerdere keren gesignaleerd in de Spaanse stad en Wijnaldum zelf "kon moeilijk ontkennen" dat er contact was geweest met de club, waar Ronald Koeman trainer is. Volgens verschillende Nederlandse media deed PSG een beter voorstel.

Foto: Pro Shots

Wijnaldum won vier prijzen met Liverpool

De oud-speler van PSV en Feyenoord speelde sinds 2016 voor Liverpool, dat hem destijds voor 27,5 miljoen euro overnam van Newcastle United. Sindsdien veroverde Wijnaldum vier prijzen met de Premier League-club.

In 2019 werden de Champions League, de Europese Super Cup en het WK voor clubteams gewonnen en een jaar later vierde hij met 'The Reds' het eerste landskampioenschap in dertig jaar. Wijnaldum stond met twee doelpunten in de halve finale tegen FC Barcelona (4-0) aan de basis van de CL-titel in 2019.

Voordat Wijnaldum aansluit bij Paris Saint-Germain is hij actief met Oranje op het EK, dat vrijdag van start gaat. Zondag staat voor Nederland de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne op het programma.