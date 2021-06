Sydney van Hooijdonk heeft zijn laatste wedstrijd voor NAC Breda gespeeld. De clubtopscorer wil zijn aflopende contract bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie niet verlengen en kan transfervrij op zoek naar een nieuw avontuur.

"Het was een heel moeilijke beslissing, maar voor mijn eigen carrière het beste", zegt Van Hooijdonk maandag. "Ik wil jullie fans bedanken, want ik heb me altijd gewaardeerd gevoeld hier. Vanaf moment één tot de laatste wedstrijd tegen NEC. Het was een mooie periode."

De 21-jarige Van Hooijdonk, zoon van oud-spits Pierre van Hooijdonk, was dit seizoen met zestien doelpunten van grote waarde voor NAC. De ploeg van trainer Maurice Steijn plaatste zich voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie, maar in de finale bleek NEC met 1-2 te sterk in het Rat Verlegh Stadion.

Ondanks zijn doelpuntenproductie was Van Hooijdonk niet verzekerd van een basisplek onder Steijn, die zich tot zijn eigen ergernis meer dan eens moest verantwoorden als het talent niet aan de aftrap stond. "Vragen horen bij mijn werk, maar soms raak ik er geïrriteerd over. Het gaat altijd over onze topscorer. Het moet wel over NAC blijven gaan", zei Steijn eind 2020 tegen het AD.

Mede door het gebrek aan vertrouwen van Steijn kiest Van Hooijdonk nu voor een vertrek bij NAC, waar hij in zeventig officiële wedstrijden 23 keer scoorde en vier assists gaf. Het is nog niet bekend waar de spits zijn carrière gaat vervolgen, maar een overstap naar een Eredivisie-club ligt voor de hand.

Van Hooijdonk is niet de enige bepalende speler die transfervrij vertrekt bij NAC. Mounir El Allouchi, dit seizoen goed voor dertien goals en zestien assists, besloot eveneens op zoek te gaan naar een nieuw avontuur.