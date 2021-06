Kevin De Bruyne heeft zich maandag gemeld in het trainingskamp van de Belgische nationale ploeg. De spelmaker van Manchester City werd zaterdag geopereerd aan een breukje in zijn linkeroogkas.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

De Bruyne brak die oogkas en zijn neus ruim een week geleden in de verloren Champions League-finale tegen Chelsea (0-1). De Belg botste in Porto na een uur spelen op de Duitse verdediger Antonio Rüdiger.

De aanvoerder van City verliet groggy het veld. De 29-jarige Belg werd zaterdag geopereerd en hoopt op het EK zonder masker te kunnen spelen.

De Belgische voetbalbond verspreidde een foto van de aankomst van De Bruyne in het spelershotel in Tubeke. Hij droeg een mondkapje en een zonnebril, waardoor de toestand van de verwondingen aan zijn gezicht niet te zien was.

België begint EK zaterdag met wedstrijd tegen Rusland

Volgens bondscoach Roberto Martínez gaat De Bruyne de komende dagen een "opbouwend programma volgen". De 'Rode Duivels' openen het EK zaterdagavond in Sint-Petersburg tegen Rusland. Het is niet aannemelijk dat De Bruyne dan meedoet.

België neemt het in groep B verder op tegen Denemarken en Finland.