Lasse Schöne heeft besloten om na negen jaar terug te keren bij NEC, bevestigt hij maandag aan VI. De middenvelder tekent een tweejarig contract bij de kersverse Eredivisionist, die hem transfervrij overneemt van sc Heerenveen.

"Dit is een keuze op gevoel, voor het verhaal van NEC en voor mijn gezin", zegt Schöne in gesprek met VI. "NEC wil doorpakken en in dat project zie ik wel een rol voor mezelf weggelegd." NEC heeft de transfer zelf nog niet bevestigd.

De 35-jarige Schöne keerde begin dit jaar bij Heerenveen terug in de Eredivisie, na een mislukt avontuur van twee jaar bij het Italiaanse Genoa. De Deen speelde in een paar maanden veertien officiële wedstrijden voor de Friezen en was goed voor een doelpunt en een assist.

Tussen 2008 en 2012 droeg Schöne ook al het shirt van NEC. Hij heeft al 125 officiële wedstrijden achter zijn naam staan voor de Gelderse formatie, waaronder zeven duels in de UEFA Cup. In de zomer van 2012 maakte Schöne transfervrij de overstap naar Ajax, waar hij de grootste successen uit zijn loopbaan boekte.

Lasse Schöne keerde begin dit jaar na een mislukt Italiaans avontuur terug in de Eredivisie. Lasse Schöne keerde begin dit jaar na een mislukt Italiaans avontuur terug in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Schöne speelde al 354 Eredivisie-wedstrijden

Schöne werd drie keer landskampioen, pakte de Johan Cruijff Schaal en won de KNVB-beker met Ajax. In het seizoen 2016/2017 bereikte hij met de Amsterdammers de Europa League-finale en twee jaar later volgde een halvefinaleplaats in de Champions League, waarna hij in de zomer van 2019 naar Italië trok.

Het was het eerste en tot dusver enige buitenlandse avontuur van Schöne. Hij begon zijn loopbaan bij Heerenveen en speelde in Nederland - naast NEC en Ajax - twee jaar bij De Graafschap (2006-2008). De 51-voudig international heeft al 354 wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam staan en bij NEC kan hij dat aantal vergroten.

De ploeg van trainer Rogier Meijer eindigde de Keuken Kampioen Divisie 'slechts' als zevende, maar deed het uitstekend in de play-offs voor promotie en veroverde een Eredivisie-ticket door NAC in de finale met 1-2 te verslaan. Het is voor het eerst in vier jaar dat NEC in de Eredivisie uitkomt.