Het rommelt behoorlijk bij de Braziliaanse voetbalbond CBF in de aanloop naar de Copa América, die op het laatste moment naar Brazilië is verplaatst. Voorzitter Rogério Caboclo is geschorst wegens een beschuldiging van seksuele intimidatie, waarmee de chaos compleet is.

Bondscoach Tite en zijn spelers zien een toernooi in eigen land uit angst voor het coronavirus niet zitten. Volgens Braziliaanse media is Caboclo daarom door de regering opgedragen om Tite te ontslaan, maar de bondsvoorzitter werd zondag voor dertig dagen geschorst. Hij wordt door een werkneemster beschuldigd van seksuele intimidatie.

Caboclo ontkent de beschuldigingen. De voorzitter van de CBF moet zijn taken voorlopig wel overdragen aan een van de vicevoorzitters en kan het door de regering gewenste ontslag van de bondscoach dus niet bekrachtigen.

Brazilië behoort tot de landen die het zwaarste zijn getroffen door het coronavirus. Ruim 470.000 Brazilianen zijn overleden aan COVID-19. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer doden.

Toch besloot de overheid onder leiding van president Jair Bolsonaro vorige week de organisatie van de Copa América op zich te nemen, nadat Colombia (politieke onrust) en Argentinië (coronazorgen) waren afgehaakt als gastlanden. Vorige week liet spelersvakbond FIFPRO al weten zich zorgen te maken.

De Braziliaanse spelers, onder wie vedette Neymar, brengen dinsdag na het WK-kwalificatieduel met Paraguay hun officiële standpunt naar buiten. De Copa América moet vrijdag beginnen.