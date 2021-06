Almere City heeft Gertjan Verbeek maandag aangesteld als trainer voor volgend seizoen. De 58-jarige Overijsselaar tekent een contract voor twee jaar bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Het wordt voor Verbeek zijn eerste trainersklus sinds hij vorig jaar zijn contract bij Adelaide United liet ontbinden. De club uit Australië kon destijds niet de garantie geven dat er in het volgende seizoen gevoetbald zou worden.

"Na een aantal goede gesprekken de afgelopen periode ben ik overtuigd van de ambitie die Almere City heeft en wil ik graag de club vooruit helpen om die ambitie te verwezenlijken", zegt Verbeek. "De organisatie staat en de randvoorwaarden om te presteren zijn aanwezig. Ik kijk ernaar uit om te beginnen."

Almere City besloot in maart trainer Ole Tobiasen te ontslaan na een reeks teleurstellende resultaten. Onder assistent Jeroen Rijsdijk werd als vierde geëindigd in de Keuken Kampioen Divisie. In de play-offs werd in de eerste ronde verloren van NEC, dat uiteindelijk promotie naar de Eredivisie bewerkstelligde.

'Verbeek heeft bewezen talenten verder te ontwikkelen'

Technisch manager Teun Jacobs is tevreden met de komst van Verbeek, die in zijn ogen voor een "ultiem topsportklimaat" staat. "Hij heeft bewezen dat hij talentvolle voetballers verder kan ontwikkelen. Wij zijn verheugd dat hij zich committeert aan onze ambities en kijken vol vertrouwen uit naar de samenwerking."

Almere City wordt voor Verbeek zijn zesde club in Nederland. Hij was eerder trainer bij Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord, AZ en FC Twente. In het buitenland stond hij aan het roer bij FC Nürnberg, VfL Bochum en dus Adelaide United.

Verbeek pakte in Nederland alleen met AZ een prijs; in het seizoen 2012/2013 won hij met de Alkmaarders de KNVB-beker door een 2-1-zege op PSV in de finale. Met Adelaide United veroverde hij in 2019 ook de nationale beker.