PSV vertrekt deze zomer opnieuw naar Duitsland om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De Eindhovenaren gaan van 5 tot en met 11 juli op trainingskamp in Marienfeld, waar ze vorig jaar ook verbleven.

In die week in Duitsland speelt PSV twee vriendschappelijke wedstrijden: op 7 juli tegen Delbrücker SC en op 10 juli tegen VfL Osnabrück. Het is nog niet duidelijk of er toeschouwers welkom zijn bij die oefenduels.

De eerste training van PSV van het nieuwe seizoen wordt al op 25 juni afgewerkt. De ploeg van trainer Roger Schmidt speelt voor vertrek naar Duitsland op 3 juli nog een besloten oefenwedstrijd tegen de Belgische club RWD Molenbeek.

PSV begint vroeg aan de voorbereiding, omdat de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen eind juli al in actie moet komen in de voorrondes van de Champions League. Het heenduel in de tweede voorronde wordt op 20 of 21 juli gespeeld en de return volgt een week later.

Om de groepsfase van de Champions League te bereiken, moet PSV in totaal drie tegenstanders zien te verslaan. De loting voor de tweede voorronde van het miljoenenbal vindt op woensdag 16 juni plaats.

In eigen land komt PSV op 7 of 8 augustus voor het eerst in actie. Dan neemt de ploeg van Schmidt het op tegen landskampioen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint een week later.