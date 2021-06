Jong Duitsland heeft zondagavond de Europese titel voor teams onder 21 jaar veroverd. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz, eerder deze week nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Jong Oranje, was in de Sloveense hoofdstad Ljubljana met 1-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Portugal.

Lukas Nmecha zorgde aan het begin van de tweede helft voor de enige treffer van de wedstrijd. De aanvaller liep zich vrij in het strafschopgebied en dat werd gezien door de mee opgekomen Ridle Baku, die hem bediende met een fraaie steekpass. Nmecha omspeelde vervolgens keeper Diogo Costa en werkte de bal binnen.

In het restant van de tweede helft had het sterkere Jong Duitsland de spanning uit de wedstrijd moeten halen, maar de scherpte voorin ontbrak en keeper Costa hield Jong Portugal lang in de wedstrijd. De Portugezen slaagden er in de laatste twintig minuten echter niet meer in om een serieuze kans te creëren.

Het is de derde keer dat Duitsland het Europees kampioenschap onder 21 jaar wint. Ook in 2009 en 2017 ging de Europese titel naar de Duitse talenten. Bij de vorige editie in 2019 werd de finale van Spanje verloren.

Jong Duitsland, dat voor de derde keer op rij de EK-finale haalde, was in de halve eindstrijd nog met 2-1 te sterk voor Jong Oranje. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi kwam twee snelle goals van Florian Wirtz donderdagavond niet meer te boven.

Portugal won het EK onder 21 jaar nog nooit. De Zuid-Europeanen haalden in 1994 en 2015 eveneens de finale, maar verloren toen van respectievelijk Italië en Zweden. Alleen Jong Spanje en Jong Italië (vijf titels) werden vaker Europees kampioen dan Jong Duitsland (drie keer).