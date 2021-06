Kevin De Bruyne is zondag door de Professional Footballers' Association (PFA), de spelersvakbond in Engeland, uitgeroepen tot beste speler in de Premier League. De 29-jarige middenvelder van Manchester City prolongeert daarmee zijn titel.

De Bruyne troefde zijn teamgenoten Phil Foden, Rúben Dias en Ilkay Gündogan af. Ook middenvelder Bruno Fernandes (Manchester United) en spits Harry Kane (Tottenham Hotspur) waren genomineerd voor de prestigieuze prijs.

Na Thierry Henry en Cristiano Ronaldo is De Bruyne de derde speler die de prijs twee keer wint. Alleen Ronaldo slaagde er net als de Belg in om de award twee keer op rij in de wacht te slepen. Virgil van Dijk werd in 2019 nog uitgeroepen tot beste speler.

"Deze prijs is waarschijnlijk de belangrijkste individuele prijs in de Premier League", aldus een trotse De Bruyne. "Om verkozen te worden door de spelers tegen wie je elke wedstrijd speelt, zegt veel. In mijn ogen zijn zij de mensen die het meest weten van voetbal."

De Bruyne was afgelopen seizoen een van de belangrijkste krachten bij City, dat de landstitel veroverde, de League Cup won en de finale van de Champions League bereikte. Daarin was Chelsea met 1-0 te sterk voor de 'Citizens'.

Phil Foden greep dus naast de titel PFA Player of the Year, maar de 21-jarige Engelsman won wel de PFA Young Player of the Year award voor het grootste talent van de Premier League.