Het Nederlands elftal begint zondag met Daley Blind, Jurriën Timber en Wout Weghorst aan de oefeninterland tegen Georgië in de Grolsch Veste in Enschede. De geblesseerde Matthijs de Ligt ontbreekt.

Bondscoach Frank de Boer vertelde zaterdag op de persconferentie al dat Oranje opnieuw gaat starten in een 5-3-2-formatie. Ook zei hij dat de 38-jarige Maarten Stekelenburg gaat keepen, nadat Tim Krul woensdag tegen Schotland (2-2) het doel verdedigde. De Boer moet nog besluiten wie zijn eerste doelman is op het EK.

Achterin ontbreekt De Ligt door liesklachten, terwijl Blind zijn rentree maakt nadat hij eind maart geblesseerd raakte aan zijn enkel. Verder is de achterhoede hetzelfde als tegen de Schotten. De negentienjarige Timber speelt naast Stefan de Vrij en Blind zijn tweede interland en Denzel Dumfries en Owen Wijndal zijn de backs.

Op het middenveld en in de aanval voert De Boer geen wijzigingen door. Marten de Roon, Frenkie de Jong en captain Georginio Wijnaldum, die zijn 75e interland speelt, vormen de middenlinie. Voorin starten Weghorst en Memphis Depay.

Donny van de Beek en Cody Gakpo zitten, net als de geblesseerde De Ligt, op de tribune in de Grolsch Verste. De wedstrijdselectie mag uit maximaal 23 spelers bestaan.

Basisplaats Kashia bij Georgië

Bij Georgië, dat zich niet heeft geplaatst voor het EK, start voormalig Vitesse-aanvoerder Guram Kashia. De ploeg van bondscoach Willy Sagnol staat 91e op de FIFA-ranking, terwijl Nederland de zestiende plaats bezet.

Nederland tegen Georgië begint zondag om 18.00 uur in de Grolsch Veste en staat onder leiding van de Belgische scheidsrechter Erik Lambrechts. Het is de tweede en laatste oefeninterland van Oranje in de aanloop naar het EK, dat vrijdag begint. De eerste wedstrijd van Oranje is op 13 juni in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Wijndal; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Weghorst, Memphis.

Opstelling Georgië: Loria; Kakabadze, Dvali, Kashia, Giorbelidze, Lobzhanidze, Gvilia, Kiteishvili, Khocholava, Aburjania, Zivzivadze.