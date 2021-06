Feyenoord heeft zondag verontwaardigd gereageerd op de bedreiging van betrokkenen bij de komst van een nieuw stadion. Onder anderen architect Ard Buijsen kreeg zaterdag bezoek van een groep in het zwart geklede relschoppers. Ze bonsden op ramen en deuren en scholden de architect uit.

Ook andere mensen die bij het al jaren durende project Feyenoord City betrokken zijn, kregen thuis te maken met dreigementen. "Totaal belachelijk en dit gaat een grens voorbij", zegt een woordvoerder van Feyenoord.

De woordvoerder wil niet zeggen of ook bestuurders van de Rotterdamse club zijn bedreigd. "Als dat al zo zou zijn, dan doen we daar geen uitlatingen over."

De politie kwam zaterdag in Rotterdam op een melding af en heeft de groep van circa dertig relschoppers gevraagd te vertrekken. Er werden geen arrestaties verricht, wel werden gegevens genoteerd en enkele fakkels in beslag genomen.

De mogelijke komst van een nieuw stadion van Feyenoord zorgt al jaren voor grote verdeeldheid onder de achterban. Een deel van de supporters ziet niets in de verhuizing naar een stadion aan de oever van de Maas en wil in De Kuip blijven.

Gemeente Rotterdam beslist spoedig over bouwplannen

De clubleiding wil wel graag een nieuw stadion laten bouwen. Met een paginagrote advertentie in het AD liet Feyenoord zaterdag weten dat het project Feyenoord City goed is voor zowel de club als de stad.

De gemeenteraad van Rotterdam buigt zich de komende weken over de bouwplannen. Met de nieuwbouwplannen is 444 miljoen euro gemoeid.

Als de gemeenteraad de plannen goedkeurt, dan kan de bouw volgend jaar beginnen. De eerste wedstrijd in het nieuwe stadion, dat plaats biedt aan 63.000 toeschouwers, kan in 2025 gespeeld worden.