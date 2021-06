De winst van de KNVB-beker leidde zaterdag tot opluchting en hevige emoties bij de vrouwen van PSV. Aanvoerder Mandy van den Berg hield het niet droog.

"Ik ben zo blij voor de club. Echt zo gaaf", zei Van den Berg tegen ESPN, terwijl ze haar tranen de vrije loop liet. "Ik wilde zo graag iets bereiken dit jaar. Eindelijk is de eerste prijs voor de club binnen."

PSV greep dit jaar net naast de landstitel, die naar FC Twente ging. Vorige week verzekerde de ploeg uit Eindhoven zich wel van de tweede plaats en daarmee een ticket voor de Champions League. Zaterdag in Almere werd ADO Den Haag in een spannende bekerfinale met 1-0 verslagen.

ADO kreeg de betere kansen in de finale. De wedstrijd kantelde nadat PSV-keeper Sari van Veenendaal een strafschop van Gwyneth Hendriks had gestopt. Kort daarna maakte Joëlle Smits het beslissende doelpunt en bezorgde ze de vrouwen van PSV zo de eerste prijs in de historie.

PSV-speelsters Sari van Veenendaal en Mandy van den Berg in discussie met Jaimy Ravensbergen van ADO Den Haag. PSV-speelsters Sari van Veenendaal en Mandy van den Berg in discussie met Jaimy Ravensbergen van ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

Van den Berg prijst Van Veenendaal

"Na die gekeerde penalty zat alles mee", zei Van den Berg. "Complimenten voor de strijd en passie van onze ploeg. Het hoefde vandaag niet mooi. We hebben gewonnen en de manier waarop, daar heeft niemand het nog over."

De voormalige aanvoerder van Oranje was blij dat keeper Van Veenendaal een hoofdrol kon spelen. Eerder dit seizoen had de Beste keeper van de Wereld van 2019 nog enkele fouten gemaakt.

"Sari is een absolute topsportvrouw. Ze geeft alles en is de eerste die de hand in eigen boezem steekt als het misgaat", zei Van den Berg.

"Ze is keihard blijven trainen en was ook buiten het veld belangrijk. Heel mooi dat zij de penalty pakt, het lijkt wel of alles samenkwam vandaag."