Curaçao heeft zaterdag (lokale tijd) met liefst 0-8 gewonnen van de Britse Maagdeneilanden in de WK-kwalificatie. De ploeg van interim--bondscoach Patrick Kluivert, die tijdelijk Guus Hiddink vervangt, is daarmee een gelijkspel verwijderd van een plek in de tweede kwalificatieronde.

Curaçao wist zijn eerste drie groepswedstrijden in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar te winnen, net als poulegenoot Guatemala. Dinsdag spelen die twee landen tegen elkaar, de groepswinnaar gaat door naar de tweede kwalificatieronde.

Curaçao heeft dinsdag in Willemstad aan een gelijkspel voldoende, omdat het een iets beter doelsaldo heeft dan Guatemala (15-1 om 14-0). Guatemala boekte zaterdag een 10-0-zege op Saint Vincent.

Voor Curaçao waren Charlison Benschop, Michael Maria en Kenji Gorré tweemaal trefzeker. De andere twee doelpunten kwamen op naam van Leandro Bacuna en Brandley Kuwas.

In de tweede kwalificatieronde spelen de zes groepswinnaars in play-offs om drie tickets voor de derde en laatste ronde. Daarin stromen Mexico, de Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras in en strijden acht landen om drie WK-tickets en een plek in de intercontinentale play-offs.

Aruba, dat al uitgeschakeld was in de WK-kwalificatie ging zaterdag hard onderuit tegen Canada: 0-7. Canada is net als Suriname nog ongeslagen in groep B. In de laatste onderlinge groepswedstrijd die dinsdag in de Verenigde Staten gespeeld wordt, heeft Canada aan een gelijkspel voldoende voor een plek in de tweede ronde.