De spelers van Engeland zullen ook voor aanvang van hun wedstrijden op het EK knielen als protest tegen racisme. De spelers laten zich niet ontmoedigen door mogelijk negatieve reacties vanuit het publiek, liet bondscoach Gareth Southgate zaterdag weten.

"We zijn hier volledig eensgezind in. We zijn bereid elkaar en het team te ondersteunen. We voelen ons meer dan ooit vastbesloten om dit toernooi te knielen voor de wedstrijden", zei Southgate in de aanloop naar de oefenwedstrijd van zondag tegen Roemenië.

De internationals van Engeland knielden ook al in het duel met Oostenrijk afgelopen woensdag in Middlesbrough. Vanuit het publiek was toen gejoel te horen, al werd dat snel overstemd door applaus.

"De mensen die negatief reageren, zouden zich eens moeten verplaatsen in die jonge spelers en bedenken hoe zij zich dan zouden voelen", vond Southgate. "Maar die negatieve reacties zullen blijven en die gaan wij negeren."

Vragen over het knielen voor de aftrap zullen spelers tijdens het toernooi niet beantwoorden, benadrukte Southgate. "Het is een moment van reflectie. Als ik kniel, denk ik persoonlijk aan de route die veel spelers hebben moeten afleggen."

Engeland oefent zondag in Middlesbrough nog tegen Roemenië en begint precies een week later aan het EK met een groepswedstrijd tegen Kroatië. Schotland en Tsjechië zijn de andere tegenstanders in groep D.