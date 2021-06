PSV Vrouwen heeft zaterdag voor het eerst in de clubgeschiedenis een prijs gepakt. De Eindhovenaren wonnen de KNVB-beker door ADO Den Haag in de finale in Almere met 1-0 te verslaan.

Onder toeziend oog van achthonderd toeschouwers werd Joëlle Smits de gevierde vrouw aan de kant van PSV. De aanvaller, die haar laatste duel voor de Brabanders speelde en naar VfL Wolfsburg vertrekt, zorgde in de 38e minuut met een kopbal voor het enige doelpunt.

ADO had daarvoor een strafschop gemist die zeer schlemielig tot stand was gekomen. Janou Levels appelleerde na een scrimmage uit een hoekschop voor hands, maar kreeg de naar beneden vallende bal vervolgens zélf op haar omhooggestoken arm.

Gelukkig voor Levels stopte Sari van Veenendaal de inzet van Gwyneth Hendriks en de keeper redde vervolgens ook op een vrije trap van Hendriks en een kopbal van Annouk Boshuizen. Smits verzuimde er aan de andere kant 2-0 van te maken.

PSV stond al twee keer eerder in de bekerfinale, maar verloor in 2017 én 2018 van Ajax. De ploeg ging vorig jaar ruim aan kop in de Eredivisie, maar werd niet uitgeroepen tot kampioen omdat de competitie voortijdig werd afgebroken vanwege de coronacrisis.

Dit seizoen moest PSV de landstitel aan FC Twente laten. ADO, dat in 2012, 2013 en 2016 de beker won, eindigde als vierde in de Eredivisie.

Voor de app-gebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe PSV op schlemielige wijze een strafschop kreeg.