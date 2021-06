Ibrahim Sangaré en Lassina Traoré hebben zich zaterdag laten gelden in het oefenduel tussen Ivoorkust en Burkina Faso. Zowel de middenvelder van PSV als de spits van Ajax was trefzeker in het oefenduel dat door Ivoorkust met 2-1 werd gewonnen. Bij Israël had PSV'er Eran Zahavi met een goal een belangrijk aandeel in de winst op Montenegro.

Bij Ivoorkust speelde ook Sébastien Haller de hele wedstrijd mee. De spits van Ajax zag hoe zijn ploeggenoot Traoré, die sinds de komst van Haller nauwelijks meer speeltijd krijgt bij de Amsterdamse club, na een kwartier spelen namens Burkina Faso de score opende.

Pas diep in de tweede helft slaagde Ivoorkust erin om de stand in het stadion in Abidjan weer in evenwicht te brengen. Sangaré kopte raak uit een vrije trap van Max Gradel. In de zevende minuut van de blessuretijd bezorgde Manchester United-speler Amad Diallo het thuisspelende land zelfs de overwinning.

Met Hassane Bandé stond er nog een derde Ajacied binnen de lijnen. De aanvaller, die afgelopen seizoen door de Amsterdammers werd verhuurd aan het Kroatische NK Istra, ging bij Burkina Faso na ruim een uur spelen naar de kant.

Zahavi draagt met goal bij aan zege Israël

Zahavi boekte met Israël een 3-1-oefenzege op Montenegro. De spits van PSV tekende in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica na 67 minuten voor de openingstreffer. Beide landen zijn er overigens niet bij op het EK.

Dit in tegenstelling tot Zweden, Rusland en Wales, die zaterdagavond ook in actie kwamen. Zweden won dankzij goals van Emil Forsberg, Marcus Danielson en Marcus Berg met 3-1 van Armenië, Rusland was met 1-0 te sterk voor Bulgarije en Wales kwam met Gareth Bale als invaller niet verder dan 0-0 tegen Albanië.

Het Nederlands elftal speelt zondag de 'uitzwaaiwedstrijd' richting het EK. In Enschede is Georgië om 18.00 uur de tegenstander.