Kevin De Bruyne heeft zaterdag toch een kleine operatie ondergaan aan zijn oogkas. De verwachting is dat de Belgische international daardoor sneller zal herstellen en op het EK mogelijk zonder gezichtsbeschermend masker kan spelen.

De Bruyne kwam vorige week tijdens de Champions League-finale tegen Chelsea hard in botsing met verdediger Antonio Rüdiger. De spelmaker van Manchester City brak daarbij zowel zijn neus als zijn linker oogkas.

In eerste instantie werd gemeld dat De Bruyne niet geopereerd zou worden, maar daar kwam de medische staf van België toch op terug. Een operatie zou het herstel moeten bespoedigen en de structuur van de oogkas op de lange termijn veiligstellen.

"Na het wegtrekken van de zwelling was dit de juiste ingreep", vertelde bondscoach Roberto Martínez zaterdag tijdens een persconferentie. "Hij zal nu wellicht zonder bescherming kunnen spelen."

Ondanks de ingreep, die slechts twintig minuten in beslag nam, sluit De Bruyne maandag gewoon zoals gepland aan bij de groep. "Hij kan niet wachten om opnieuw op het veld staan", weet Martínez. "De operatie is goed verlopen en het is ook geen ingreep waar je lang van moet herstellen."

België begint het EK op 12 juni in Sint-Petersburg tegen Rusland. De nummer drie van het afgelopen WK neemt het in poule C verder op tegen Denemarken (17 juni) en Finland (21 juni).