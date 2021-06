Frank de Boer vindt het niet erg dat Jasper Cillessen in de media zijn woede heeft geuit over het feit dat hij op het laatste moment is thuisgelaten voor het EK. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft begrip voor de reactie van de keeper.

Dinsdag werd bekend dat Cillessen vanwege een coronabesmetting niet tot de EK-selectie behoort. De doelman van Valencia uitte donderdag zijn boosheid in De Telegraaf. "Ik moet oppassen met wat ik zeg", zei hij onder meer.

De Boer noemt de reactie "begrijpelijk". "Ik baal net zo erg van de situatie als Jasper zelf. Hij is een heel goede doelman die zich heeft bewezen voor het Nederlands elftal. Dat staat buiten kijf", zei hij zaterdag bij het laatste persmoment van Oranje in Portugal.

"Zondag hadden we het gevoel dat het misschien wel goed zou aflopen, al hadden we toen al onze zorgen. Dinsdag was hij nog steeds positief. Dan moet je keuzes gaan maken: gaan we voor een niet fitte keeper die je binnen één tot twee weken klaar moet stomen? We hebben besloten om dat niet te doen."

'Je laat een keeper niet even kort 'proeven"

Het was voor De Boer geen optie om Cillessen, die zeer waarschijnlijk eerste keeper was geweest, te selecteren en hem vervolgens kort speeltijd te geven om weer helemaal fit te worden.

"Het is niet zo dat je hem even twintig minuten laat 'proeven'", zei hij. "Je wil een 100 procent inzetbare speler hebben. Dat is Jasper niet en we wisten niet hoelang het nog ging duren. Daarnaast heb ik vertrouwen in de keepers die ik op dit moment heb."

Met Maarten Stekelenburg, Tim Krul en Marco Bizot als keepers in de selectie bereidt Oranje zich momenteel voor op het oefenduel met Georgië van zondag. De wedstrijd in Enschede is de laatste test voor het EK.

Het EK begint voor Oranje volgende week zondag met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de andere tegenstanders in de poule.