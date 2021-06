Josep Guardiola is voor de derde keer in de geschiedenis uitgeroepen tot trainer van het jaar in de Premier League. De Spaanse manager werd afgelopen seizoen kampioen met Manchester City.

Met zijn derde uitverkiezing komt Guardiola op gelijke hoogte met Arsène Wenger en José Mourinho. Alleen Sir Alex Ferguson werd vaker uitgeroepen tot de beste trainer van het jaar. De Manchester United-icoon ging liefst elf keer met de prijs aan de haal.

De vijftigjarige Guardiola werd in 2018 en 2019 al verkozen tot de beste trainer in de Premier League. In beide jaren kroonde Manchester City zich tot kampioen van Engeland. Vorig jaar mocht Jürgen Klopp zich na de landstitel met Liverpool de beste trainer in de Engelse competitie noemen.

Guardiola brak afgelopen seizoen met Manchester City een record door de landstitel te winnen na een achtste plaats op Tweede Kerstdag. Nog nooit werd een ploeg Engels landskampioen die op dat moment zo laag op de ranglijst stond.

Daarnaast won Manchester City de Carabao Cup (voorheen de League Cup) en bereikte het voor het eerst in de historie de finale van de Champions League. Daarin was Chelsea echter met 0-1 te sterk.

Manchester City viel nog meer in de prijzen bij de jaarlijkse Premier League-uitverkiezing. Rúben Dias werd uitgeroepen tot de beste speler van het jaar. De 24-jarige verdediger werd vorige zomer voor 68 miljoen euro overgenomen van Benfica en maakte veel indruk in Manchester.