Het vertrouwen is vlak voor de start van het EK groot bij Italië. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini won vrijdag bij de laatste test met 4-0 van Tsjechië en verlengde zo een indrukwekkende reeks.

Ciro Immobile, Nicolò Barella, Lorenzo Insigne en Domenico Berardi scoorden voor Italië, dat met een nieuwe lichting al voor de 27e keer op rij ongeslagen bleef en een van de outsiders voor de Europese titel is.

"Na een wat afwachtend begin speelden we weer zoals ik hoopte. We hebben een jonge ploeg, maar deze vriendschappelijke wedstrijd was weer een goed teken", zei Mancini na de overwinning op de Tsjechen.

"We houden ervan om aan te vallen en moeten ons eigen spel spelen. Het belangrijkste is dat we een eenheid zijn. Wie er ook speelt, we zullen onze manier van spelen niet veranderen. We hopen ver te komen op het EK."

Roberto Mancini lijkt het goed voor elkaar te hebben bij Italië. Roberto Mancini lijkt het goed voor elkaar te hebben bij Italië. Foto: AFP

'Dankzij Mancini hebben we plezier'

Ook de spelers van Italië hebben een goed voorgevoel. Ze prijzen de aanpak van Mancini en de onderlinge sfeer die er momenteel heerst. "De bondscoach heeft ervoor gezorgd dat we een geweldige selectie hebben. Dankzij hem komen we goed tot ons recht en spelen we met plezier", zei Insigne, die de openingstreffer maakte tegen de Tsjechen.

Berardi, die het laatste doelpunt maakte: "Afgezien van de openingsfase speelden we weer goed. Dit was een belangrijke test en we kunnen nog beter. Als we zo doorgaan, kunnen we tot grote hoogte stijgen."

Italië, dat in 1968 Europees kampioen werd, staat vrijdag in de openingswedstrijd van het EK tegenover Turkije. Het duel wordt gespeeld in Rome en begint om 21.00 uur. Zwitserland en Wales zijn de andere tegenstanders in de groep.