Xavi Hérnandez heeft naar eigen zeggen al twee keer bedankt voor de trainersfunctie bij FC Barcelona. De Spaanse clubicoon leek lange tijd op poleposition te staan om de geplaagde Ronald Koeman te vervangen, maar de Nederlander mocht alsnog blijven van voorzitter Joan Laporta.

De 41-jarige Xavi landde onlangs in Barcelona, waarmee een geruchtenstroom op gang kwam. "Ik kreeg direct berichtjes van allerlei mensen over Barcelona", zegt de voormalige middenvelder zaterdag tegen de Spaanse krant La Vanguardia.

"'Heb je het nog niet gehoord?' Nee, want Barcelona heeft met Ronald Koeman een trainer die alle respect verdient. Wat komt, dat komt. Ik kon jaren geleden al coach bij Barcelona worden, maar dat was toen niet het moment. Ik heb geen haast. Xabi Alonso zei onlangs dat hij met zijn eigen filosofie trainer wil worden en daar kan ik me helemaal in vinden."

Voorzitter Laporta bevestigde donderdag dat Koeman ook volgend seizoen de trainer van Barcelona is, waarmee hij een einde maakte aan een soap rond de positie van de Nederlander. Naar verluidt zocht Laporta wekenlang naar een nieuwe trainer omdat hij teleurgesteld was over de verloren titelstrijd.

Het is niet duidelijk of Xavi, momenteel trainer bij Al Sadd in Qatar, in die tussentijd gepolst is door Laporta. "Ik heb al twee keer nee gezegd tegen FC Barcelona, vanwege familie en omstandigheden", zegt de oud-international er alleen over. "Dat was niet makkelijk, omdat ik supporter van de club ben. Maar nogmaals: het was niet het juiste moment."

Xavi speelde van 1998 tot 2015 liefst 767 officiële wedstrijden voor FC Barcelona, waarmee hij lang recordhouder was. In maart van dit jaar werd hij voorbijgestreefd door Lionel Messi, die inmiddels op 778 duels staat. Xavi won met de Spaanse grootmacht alle prijzen die er te winnen vielen en werd met Spanje één keer wereldkampioen en twee keer Europees kampioen.