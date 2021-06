Een terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar naar De Graafschap is voorlopig niet aan de orde, zo heeft de club uit de Keuken Kampioen Divisie zaterdag duidelijk gemaakt. Een rentree van de 37-jarige spits leek vrijdag nog een optie.

De Graafschap-voorzitter Martin Mos liet vrijdag in de Gelderlander weten dat "een dezer dagen" een gesprek met Huntelaar zou plaatsvinden en dat de club hoopt dat de 76-voudig international kan worden vastgelegd, maar volgens algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp ligt dat anders.

"Wij waarderen hem enorm, als boegbeeld van onze regio en oud-speler van de club. Maar tussen hoop en realiteit zit nog wel een belangrijk verschil", verduidelijkt Ostendorp in een verklaring op de site van De Graafschap.

"Klaas-Jan heeft aangegeven dat hij de komende periode tijdens zijn welverdiende vakantie rustig wil nadenken hoe hij zijn leven na dit seizoen wil invullen. Met als belangrijkste vraag: wel of niet doorgaan met voetballen?"

'We respecteren hoe dan ook zijn keuze'

Huntelaar kreeg deze week te horen dat hij na een half jaar moet vertrekken bij Schalke 04, de club waarmee hij uit de Bundesliga degradeerde. De voormalige speler van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan was eigenlijk aan zijn laatste seizoen als prof bezig, maar gaat mogelijk langer door.

"Wij hebben hem laten weten daarover graag een keer met hem van gedachten te willen wisselen, maar vinden dat het nu eerst tijd is voor de gedachten van Klaas-Jan zelf", aldus Ostendorp.

"Of hij wel of niet door wil gaan met voetballen en wel of geen toekomst voor zichzelf bij ons ziet, ligt bij hem. En wij respecteren hoe dan ook zijn keuze, welke keuze dat ook zal zijn."

Huntelaar werd geboren in de Achterhoek, speelde in de jeugdopleiding van De Graafschap en kwam er in het seizoen 2002/2003 als PSV-huurling tot negen wedstrijden in de hoofdmacht.