Brazilië heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) ook de vijfde kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2022 gewonnen. 'De Goddelijke Kanaries' waren op eigen bodem met 2-0 te sterk voor Ecuador.

Na een doelpuntloze eerste helft opende Everton-aanvaller Richarlison de score in Estádio José Pinheiro Borda in Porto Alegre. In de blessuretijd bepaalde vedette Neymar de eindstand door een strafschop te benutten.

De Brazilianen wonnen eerder al met 5-0 van Bolivia, met 2-4 van Peru, met 1-0 van Venezuela en met 0-2 van Uruguay en gaan met vijftien punten ruimschoots aan de leiding in de Zuid-Amerikaanse groep.

Concurrent Argentinië kwam vrijdag al in actie en liet met onder anderen Lionel Messi en Ajacieden Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez in de ploeg punten liggen tegen Chili: 1-1.

De Argentijnen geven na de eerste vijf wedstrijden als nummer twee vier punten toe op koploper Brazilië. Ecuador en Paraguay hebben de andere twee plekken in handen die uiteindelijk recht geven op een WK-ticket.

De nummer vijf - op dit moment is dat het Uruguay van Luis Suárez - wacht deelname aan play-offs. De nummers zes tot en met tien kunnen deelname aan het WK in Qatar vergeten.