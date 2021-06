Suriname heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) opnieuw een eenvoudige zege geboekt in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. De ploeg van bondscoach Dean Gorré was met 6-0 te sterk voor Bermuda.

Bij de wedstrijd in Paramaribo was het halverwege al 4-0 door treffers van debutant Sheraldo Becker en Nigel Hasselbaink, die allebei twee keer scoorden. Na rust voerden Hasselbaink en Shaquille Pinas de score nog wat verder op.

Naast Becker debuteerden ook Feyenoorder Ridgeciano Haps, Almere City-middenvelder Ryan Koolwijk en voormalig Eredivisie-spits Mitchell te Vrede in de Surinaamse ploeg, die uit veel bekende namen bestaat.

Suriname had in maart de eerste twee WK-kwalificatieduels al ruim gewonnen (3-0 tegen de Kaaimaneilanden en 0-6 tegen Aruba) en ligt op koers om de volgende ronde te halen. In de strijd om die volgende ronde wacht woensdag een allesbeslissende laatste wedstrijd tegen Canada.

De Canadezen wonnen de eerste twee wedstrijden in groep B eveneens met grote cijfers en gaan in de nacht van zaterdag op zondag (2.00 uur) op bezoek bij Aruba in de derde speelronde. Alleen de groepswinnaar gaat verder in de WK-kwalificatiereeks.

In poule C is ook het Curaçao van bondscoach Guus Hiddink in de race om de groepsfase te overleven. Daar is Guatemala de grote concurrent.