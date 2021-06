De oefeninterland van de Oranjevrouwen met Noorwegen op 15 juni mag bijgewoond worden door 7.500 fans, zo laat de KNVB vrijdag weten. De wedstrijd wordt gespeeld in De Grolsch Veste in Enschede.

De oefeninterland van de Oranjevrouwen maakt deel uit van Testen voor toegang, waar het een voorwaarde is dat fans een negatief coronatestbewijs moeten tonen om het stadion in te mogen.

Ook bij de oefeninterland van het Nederlands mannenelftal tegen Georgië op 6 juni mogen 7.500 fans aanwezig zijn in De Grolsch Veste. Ook dat duel maakt deel uit van Testen voor toegang.

Het is voor het eerst sinds november 2019 dat er bij een wedstrijd van de Oranjevrouwen publiek aanwezig mag zijn. Dat gebeurde voor het laatst tijdens het EK-kwalificatieduel met Slovenië in het GelreDome in Arnhem (4-1-zege).

Nederland oefent tegen Noorwegen in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. Volgende week donderdag neemt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman het in het Noord-Italiaanse Ferrara op tegen Italië.

De Oranjevrouwen spelen ook op 3 juli nog een oefenduel, maar de tegenstander is nog niet bekend. De Spelen beginnen voor Nederland op 21 juli. De Europees kampioen zit in poule F met Zambia, Brazilië en China.