FC Twente heeft de KNVB vrijdag gevraagd of het nieuwe Eredivisie-seizoen later kan beginnen. Daarmee zou de kans groter zijn dat de clubs in volle stadions kunnen spelen. Het onderwerp komt op 18 juni ter sprake bij de algemene vergadering betaald voetbal.

De start van de Eredivisie staat momenteel gepland in het weekend van 14 augustus. Het speelschema is nog niet bekend.



"Wellicht kunnen bij verdere gunstige ontwikkelingen de stadions dan al volledig open", aldus Paul van der Kraan, algemeen directeur van FC Twente, op de clubsite. "We hebben bij de KNVB aangegeven om te overwegen om de competitie eventueel iets later te starten."

De KNVB wil niet inhoudelijk reageren op de suggestie vanuit Enschede. "In de week van 21 juni wordt de exit-strategie bekendgemaakt vanuit het kabinet. Tot die tijd zijn er nog geen officiële richtlijnen", zegt een woordvoerder van de voetbalbond. "We overleggen altijd met de clubs over de voetbalkalender."

In de Eredivisie was in april bij een speelronde publiek welkom. Foto: Pro Shots

Van der Kraan: Mededeling minister De Jonge biedt perspectief

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei onlangs dat alle volwassenen naar verwachting voor 1 september gevaccineerd kunnen zijn tegen het coronavirus. De meeste coronamaatregelen, zoals de mondkapjesplicht en de anderhalve meter afstand, kunnen dan vervallen.

"Voor het betaald voetbal zijn dit mooie berichten en biedt het perspectief om komend seizoen weer in volle stadions te spelen", denkt Van der Kraan.

Het voetbalseizoen 2021/2022 start in Nederland op vrijdag 6 augustus met de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. Een dag later staat de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV op het programma.