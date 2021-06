Fans die aanwezig zijn bij de vier EK-duels in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam moeten zich op de wedstrijddag laten testen op het coronavirus. Dat heeft de KNVB vrijdag laten weten.

Omdat de EK-duels in de Johan Cruijff ArenA onder de Fieldlab-evenementen vallen, is dat een voorwaarde van de overheid. De KNVB verwacht geen problemen met grote toeloop bij de testlocaties op de wedstrijddagen 13, 17, 21 juni (de groepsduels van Oranje) en 26 juni (een achtste finale).

"De bezoekers kunnen een locatie in hun eigen regio kiezen en er zijn veel tijdsloten beschikbaar. De Stichting Open Nederland, die de toegangstests regelt, zegt dat er genoeg capaciteit voor is", aldus een woordvoerder van de KNVB.

Op de website Testen voor toegang, waar een afspraak gemaakt kan worden voor bezoek aan de evenementen die daaronder vallen, staat dat de afspraak voor een coronasneltest ingepland kan worden binnen veertig uur voor aanvang van het betreffende evenement.

Voor de EK-wedstrijden in Amsterdam is echter een actuele test van de dag zelf nodig, zo staat ook in een mail die alle tickethouders hebben gekregen van de Europese voetbalbond UEFA.

Tijdens Nederland-Letland in maart waren er ook fans in de Johan Cruijff ArenA. Tijdens Nederland-Letland in maart waren er ook fans in de Johan Cruijff ArenA. Foto: Pro Shots

Oranje speelt alle groepsduels in Johan Cruijff ArenA

Oranje begint het EK volgende week zondag tegen Oekraïne (aftrap 21.00 uur). De ploeg van bondscoach Frank de Boer speelt ook in de ArenA tegen Oostenrijk (17 juni, 21.00 uur) en Noord-Macedonië (21 juni, 18.00 uur).

Fans met een ticket krijgen binnen een uur na hun test de uitslag. Ze moeten die via de CoronaCheck-app omzetten in een QR-code, waarmee ze bij het stadion kunnen aantonen dat ze negatief getest zijn.

In eerste instantie zouden bij iedere wedstrijd twaalfduizend bezoekers welkom zijn in de ArenA. Het demissionaire kabinet gaf dinsdag toestemming om dit aantal te verhogen naar zestienduizend. Vrijdag kregen de fans die in aanmerking komen voor de extra kaarten bericht van de UEFA.