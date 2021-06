Bij de EK-wedstrijden in de Allianz Arena in München zijn veertienduizend fans welkom. Dat heeft de Duitse deelstaat Beieren vrijdag laten weten.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

De Allianz Arena van Bayern München mag voor zo'n 20 procent gevuld worden. Volgens Markus Söder, de premier van de deelstaat, dienen de EK-wedstrijden in München als pilot voor de terugkeer van publiek bij sportwedstrijden.

Het was lang onzeker of München wel een van de speelsteden kon blijven voor het EK. Pas op 23 april, kort voordat de UEFA daar een beslissing over nam, gaf de regering in Beieren de garantie dat er fans welkom zijn in het stadion. Dat was een vereiste om speelstad te kunnen blijven.

De Ierse hoofdstad Dublin kon die garantie niet geven en viel daarom af, waardoor het EK vanaf volgende week niet in twaalf, maar elf landen wordt gespeeld. Bij de vier duels in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zijn zestienduizend toeschouwers welkom.

München huisvest de drie groepswedstrijden van Duitsland op het EK. De 'Mannschaft' speelt in de poulefase op 15 juni tegen Frankrijk, op 19 juni tegen Portugal en sluit op 23 juni af tegen Hongarije. Op 2 juli wordt er ook nog een kwartfinale gespeeld in München.