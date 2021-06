Chelsea heeft het contract met trainer Thomas Tuchel vrijdag dankzij een succesvol eerste half jaar verlengd tot de zomer van 2024. De Duitser lag nog vast tot medio 2022.

Tuchel kwam in januari naar Londen als vervanger van de ontslagen Frank Lampard. In zijn eerste half jaar leidde hij Chelsea naar Champions League-winst: zaterdag werd Manchester City in de finale met 1-0 verslagen.

Ook werd de finale van de FA Cup bereikt, maar daarin was Leicester City met dezelfde cijfers te sterk. In de Premier League eindigde Chelsea als vierde achter Manchester City, Manchester United en Liverpool.

De 47-jarige Tuchel is blij met zijn contractverlenging. "Ik kan me geen betere plek voorstellen om bij te tekenen", zegt hij op de clubsite. "Er zit nog veel meer in het vat en we kijken ernaar uit om de volgende stappen te zetten."

Marina Granovskaia, de directeur van Chelsea, is onder de indruk van wat Tuchel in zijn eerste half jaar heeft laten zien. "Toen hij hier kwam, was er zoveel om voor te spelen. Hij heeft zich naadloos aangepast en werd meteen onderdeel van de Chelsea-familie."

Tuchel werd dit jaar de eerste trainer die twee jaar op rij de Champions League-finale haalde met verschillende clubs. In 2020 verloor hij met Paris Saint-Germain de eindstrijd van Bayern München (1-0). Bij die club werd hij eind december ontslagen.