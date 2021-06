Chelsea heeft het contract met trainer Thomas Tuchel vrijdag vanwege een succesvol eerste half jaar verlengd tot de zomer van 2024. De Duitser lag nog vast tot medio 2022. Ook Thiago Silva en Olivier Giroud blijven langer bij de Londense club, terwijl doelman Willy Caballero vertrekt.

Tuchel kwam in januari naar Londen als vervanger van de ontslagen Frank Lampard. In zijn eerste half jaar leidde hij Chelsea naar Champions League-winst: zaterdag werd Manchester City in de finale met 1-0 verslagen.

Ook werd de finale van de FA Cup bereikt, maar daarin was Leicester City met dezelfde cijfers te sterk. In de Premier League eindigde Chelsea als vierde achter Manchester City, Manchester United en Liverpool.

De 47-jarige Tuchel is blij met zijn contractverlenging. "Ik kan me geen betere plek voorstellen om bij te tekenen", zegt hij op de clubsite. "Er zit nog veel meer in het vat en we kijken ernaar uit om de volgende stappen te zetten."

Marina Granovskaia, de directeur van Chelsea, is onder de indruk van wat Tuchel in zijn eerste half jaar heeft laten zien. "Toen hij hier kwam, was er zo veel om voor te spelen. Hij heeft zich naadloos aangepast en werd meteen onderdeel van de Chelsea-familie."

Tuchel werd dit jaar de eerste trainer die twee jaar op rij de Champions League-finale haalde met verschillende clubs. In 2020 verloor hij met Paris Saint-Germain de eindstrijd van Bayern München (1-0). Bij de Franse club werd hij eind december ontslagen.

Chelsea langer door met Silva en Giroud

Ook lichtte Chelsea de opties in de contracten van Silva en Giroud. De 36-jarige Braziliaan en de 34-jarige Fransman liggen daardoor tot eind volgend seizoen vast op Stamford Bridge.

Silva kwam vorig jaar zomer transfervrij over van Paris Saint-Germain en was een belangrijke kracht in het elftal dat de Champions League won. De centrale verdediger viel in de finale tegen Manchester City (1-0) wel geblesseerd uit.

Afgelopen seizoen speelde Silva 34 officiële wedstrijden voor Chelsea. Daarin scoorde de 93-voudig Braziliaans international twee keer.

Giroud speelt sinds januari 2018 voor Chelsea en was sindsdien goed voor 39 doelpunten in 119 wedstrijden. De spits won met Chelsea, naast de Champions League, ook de Europa League (in 2019).

Het contract van Caballero wordt niet verlengd. De 39-jarige doelman was in de afgelopen vier jaar vooral de reservedoelman in Londen.