De Graafschap wil er alles aan doen om Klaas-Jan Huntelaar over te halen komend seizoen in Doetinchem te voetballen. De Keuken Kampioen Divisie-club gaat op korte termijn in gesprek met de 37-jarige spits, die donderdag te horen kreeg dat zijn aflopende contract bij Schalke 04 niet wordt verlengd.

"Er komt een dezer dagen een gesprek met Klaas-Jan. Wij zouden het fantastisch vinden als hij nog een keer bij ons komt voetballen", zegt De Graafschap-voorzitter Martin Mos vrijdag in gesprek met de Gelderlander.

"In de eerste divisie, met aanvallend voetbal, kun je geen betere spits krijgen. Maar wij kunnen wel van alles vinden, de bal ligt natuurlijk bij Klaas-Jan. Misschien is hij het voetballen wel beu. Maar hij is in ieder geval bereid om met ons te praten. Dat is fijn."

Huntelaar is geen onbekende voor De Graafschap, want de 76-voudig Oranje-international (42 goals) speelde in het seizoen 2002/2003 al negen duels voor de 'Superboeren'. Dat was destijds in de Eredivisie (nul doelpunten).

Klaas-Jan Huntelaar maakte in het afgelopen half jaar twee goals voor Schalke 04. Foto: Getty Images

Huntelaar overweegt langer door te gaan

Huntelaar liet in december weten dat hij na het seizoen zou stoppen als voetballer. De aanvaller stond toen nog onder contract bij Ajax, maar vertrok in de winter naar Schalke 04. De geboren Achterhoeker zei een paar weken terug te overwegen om toch nog langer door te gaan.

"Ik hoop dat hij het wil doen, want ik ben al jaren een Huntelaar-fan", aldus Mos. "En je merkt aan onze supporters ook dat zij het geweldig vinden als hij nog een seizoen op De Vijverberg zou spelen."

Huntelaar kwam in zijn loopbaan ook uit voor PSV, AGOVV, sc Heerenveen, Real Madrid en AC Milan. Hij won in totaal negen prijzen met zijn clubs en werd vier keer topscorer van een competitie.