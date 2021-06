De bondscoach van België, Roberto Martínez, wil niet te veel conclusies verbinden aan het teleurstellende gelijkspel van donderdagavond tegen Griekenland (1-1). Volgens de Spanjaard ging het vooral om het opdoen van wedstrijdritme.

"Het ging vandaag niet om winnen, maar om beter worden", aldus Martínez tegenover Sporza. "Dit was een succes, want niemand is geblesseerd geraakt en niemand heeft een stap achteruit gezet. We hadden wedstrijdritme nodig, de intensiteit van een wedstrijd kan je niet simuleren op een training."

België startte in het Koning Boudewijnstadion zonder Kevin De Bruyne, die een groot vraagteken is voor de Belgische EK-ouverture tegen Rusland. De vedette van Manchester City liep tijdens de Champions League-finale tegen Chelsea een gebroken oogkas en een neusbreuk op. Ook Eden Hazard sukkelt nog met blessureleed en ontbrak eveneens in Brussel.

Het broertje van Hazard, Thorgan, opende na twintig minuten de score, maar halverwege de tweede helft maakte Giorgos Tzavelas gelijk voor de Grieken van bondscoach John van 't Schip.

"We misten wat intensiteit", vond Martínez. "Het tempo was te laag en de defensie te zwak. We speelden alsof het een oefenwedstrijd was, terwijl we moeten spelen met de intensiteit die nodig is op het toernooi. Na de wedstrijd van zondag (de laatste oefenwedstrijd tegen Kroatië, red.) moeten we echt op competitieniveau zijn."

België begint volgende week zaterdag om 21.00 uur aan het EK met een wedstrijd tegen Rusland in Sint-Petersburg. 'De Rode Duivels' spelen in de groepsfase verder ook tegen Denemarken en Finland.