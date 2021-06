Argentinië is in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) ondanks een treffer van Lionel Messi op een 1-1-gelijkspel blijven steken in het WK-kwalificatieduel met Chili. De wedstrijd stond in het teken de overleden Diego Maradona.

Het was de eerste interland van Argentinië sinds Maradona op 25 november vorig jaar overleed. Voor aanvang van de wedstrijd werd buiten stadion Estadio Único de Santiago del Estero een vijf meter hoog standbeeld onthuld en bij het betreden van het veld droegen de Argentijnse spelers speciale shirts.

Messi, wiens toekomst bij FC Barcelona nog onzeker is, opende in de eerste helft de score door een strafschop te benutten. Nog in de eerste helft zorgde Alexis Sánchez voor de gelijkmaker en daar bleef het bij.

Bij Argentinië kwamen Ajacieden Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez in actie. Tagliafico speelde de hele wedstrijd en Martínez deed alleen in de tweede helft mee; hij speelde zijn tweede interland sinds zijn debuut in maart 2019.

Argentinië staat na vijf WK-kwalificatieduels op elf punten en moet alleen het nog foutloze Brazilië (twaalf punten uit vier wedstrijden) voor zich dulden. De Brazilianen spelen in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen Ecuador.

Bij de overige wedstrijden kwam het Uruguay van Luis Suárez niet verder dan 0-0 tegen Paraguay en eindigde Peru-Colombia in 0-3, met aan beide kanten een rode kaart.

Bij Estadio Único de Santiago del Estero werd een groot standbeeld van Diego Maradona onthuld. Foto: AFP