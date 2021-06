Bondscoach Erwin van de Looi baalt als een stekker dat Jong Oranje kansloos ten onder ging tegen Jong Duitsland in de halve finales van het EK. De Nederlandse beloften kwamen een dramatische start niet meer te boven en verloren met 1-2.

"Ze hebben een goede ploeg en verdiend gewonnen, zo eerlijk moet je zijn". aldus Van de Looi na afloop tegen de NOS. "Dat is al pijnlijk in een halve finale. Het pijnlijkste is dat we ons beste niveau niet hebben gehaald. Dat hadden we tegen Jong Frankrijk wel, maar vandaag verre van niet. Dat is hartstikke teleurstellend. We hadden niet recht op meer."

"We begonnen heel slecht aan de wedstrijd en dat zat 'm vooral in intensiteit, lopen en duelkracht. Daarin zijn we volledig afgetroefd. We hebben de hele wedstrijd tegen die twee goals moeten vechten."

Jong Oranje kwam al na 29 seconden op achterstand tegen Jong Duitsland door een doelpunt van Florian Wirtz, waarna de Duitse sterspeler acht minuten later zelfs voor de 0-2 aantekende. Nederland vond in de tweede helft via Perr Schuurs nog wel de aansluiting, maar kwam geen moment in de buurt van de gelijkmaker.

"We zijn er de hele wedstrijd niet ingekomen", stelde Van de Looi onomwonden. "We bleven met geluk in de wedstrijd en kwamen nog terug tot 1-2. We hebben het wel geprobeerd, maar Duitsland was zelfs in de omschakeling gevaarlijker dan wij."

Ontsteltenis bij Justin Kluivert na de snelle 0-2 van Jong Duitsland. Ontsteltenis bij Justin Kluivert na de snelle 0-2 van Jong Duitsland. Foto: Pro Shots

'We kunnen ons best wat verwijten'

"Zij zetten volle bak druk en dekten met hun backs door op Calvin Stengs en Ferdi Kadioglu", vervolgde Van de Looi. "We hadden de diepte moeten zoeken en de bal veel vaker op hun helft moeten leggen om onder de druk uit te komen. We bleven maar volharden in kort spel en ballen in de voet. Zij vraten ons bij vlagen op."

Van de Looi vond dat Jong Oranje genoeg aan te rekenen viel tijdens het duel in het Hongaarse Székesfehérvár. "Je kunt altijd verliezen van een tegenstander die beter is, als je jezelf maar niks kunt verwijten. Ik denk dat we ons best wat kunnen verwijten, hoe we zijn meegegaan in het powervoetbal van Duitsland."

Ondanks de kansloze uitschakeling is Van de Looi ook trots dat Jong Oranje het tot de halve finales heeft weten te schoppen op het EK. De Nederlandse beloften stonden voor het eerst in acht jaar weer op het Europese eindtoernooi en stuntten in de kwartfinales met een zege op titelfavoriet Jong Frankrijk (2-1).

"We hebben op dit EK van de twee finalisten verloren, we zullen dan wel de derde ploeg zijn. Het is lastig om te ze zeggen dat ik trots ben. Misschien dat mensen nu gaan denken hoe ik hierbij kom als je net redelijk van het veld gepoetst bent. Maar we hebben best wat mooie dingen laten zien."