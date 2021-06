De spelers van Jong Oranje zaten er donderdag flink doorheen na de uitschakeling in de halve finales van het EK onder 21 jaar. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi verloor in Székesfehérvár na een dramatische start met 1-2 van Duitsland.

Jong Oranje keek na acht minuten al tegen een 0-2-achterstand aan door twee doelpunten van Florian Wirtz, de sterspeler van Bayer Leverkusen. Nederland kwam halverwege de tweede helft nog wel terug tot 1-2 dankzij een treffer van Perr Schuurs, maar de 2-2 zat er niet meer in.

"De openingsfase heeft ons de das omgedaan. We kwamen in alle duels tekort. Duitsland was veel scherper, feller en maakte steeds kleine overtredingen die in hun voordeel uitpakten. Wij waren veel te slap. Tegen een goede ploeg is het dan lastig voetballen", zei aanvoerder Dani de Wit tegen de NOS.

Bij beide tegengoals zag Sven Botman er niet goed uit. De verdediger, die dit seizoen verrassend kampioen van Frankrijk werd met Lille OSC, was bij de 0-1 Wirtz volledig kwijt en liet zich bij de 0-2 te makkelijk uitspelen door de sterspeler van Bayer Leverkusen.

"Duitsland ging heel erg met de buitenspelers naar binnen spelen, waardoor we in het centrum tegenover drie man kwamen te staan. Dat speelden zij goed uit", aldus Botman, die niet kritisch op zichzelf was. "Wat ik zeg, we kwamen vaak in een ondertal terecht en dan wordt het lastig."

Dani de Wit in duel met Salih Özcan van Jong Duitsland. Dani de Wit in duel met Salih Özcan van Jong Duitsland. Foto: ANP

'Hoopten op iets moois, maar nu is het klaar'

De teleurstelling was bij Jong Oranje extra groot omdat ze afgelopen maandag nog stuntten tegen topfavoriet Frankrijk door een doelpunt in de slotminuut. Nederland wist tegen Duitsland bij lange na niet hetzelfde niveau te halen.

"Het is nu kort na het laatste fluitsignaal moeilijk om terug te blikken op het toernooi, maar we kwamen voor de winst en dat is niet gelukt. Dus uiteindelijk hebben we gefaald", sprak De Wit harde woorden.

"Na Frankrijk hadden we zoiets van: het is mogelijk. Dat dachten we sowieso al, maar Frankrijk was op papier de moeilijkste tegenstander. Dan is het zuur dat we vandaag hebben verloren. We hoopten op iets moois, maar nu is het klaar", aldus Botman.

Duitsland neemt het zondag in de finale op tegen Portugal, dat donderdag in de andere halve finale met 1-0 te sterk was voor titelverdediger Spanje. Duitsland werd al twee keer Europees kampioen onder de 21 jaar (2009 en 2017) en Portugal nog nooit.