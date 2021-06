Jong Oranje is er donderdag niet in geslaagd de finale te bereiken op het EK onder 21 jaar. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi verloor in de halve finales in Székesfehérvár na een dramatische start met 1-2 van Duitsland.

Jong Oranje keek na acht minuten al tegen een 0-2-achterstand aan door twee doelpunten van Florian Wirtz, de sterspeler van Bayer Leverkusen. Nederland kwam halverwege de tweede helft nog wel terug tot 1-2 dankzij een treffer van Perr Schuurs, maar de 2-2 zat er niet meer in.

Afgelopen maandag zorgde Jong Oranje nog voor een stunt door topfavoriet Frankrijk met 2-1 te verslaan met een goal in de slotminuut. Maar het lukte het team van Van de Looi niet om dat een vervolg te geven. Daardoor blijft Jong Oranje op twee Europese titels (2006 en 2007) staan.

Duitsland neemt het zondag in de finale op tegen Portugal, dat eerder op donderdag in de andere halve finale met 1-0 te sterk was voor titelverdediger Spanje. Duitsland werd al twee keer Europees kampioen onder de 21 jaar (2009 en 2017) en Portugal nog nooit.

Sven Botman, een van de dissonanten aan de kant van Jong Oranje, treurt na de nederlaag. Sven Botman, een van de dissonanten aan de kant van Jong Oranje, treurt na de nederlaag. Foto: ANP

Jong Oranje laat zich in alle opzichten aftroeven

Het ongewijzigde Jong Oranje stond door de stunt tegen Frankrijk met veel vertrouwen aan de aftrap tegen Duitsland, maar kreeg al na een halve minuut een enorme tik te verwerken. Wirtz ontsnapte aan de aandacht van Sven Botman en tikte een voorzet van Mërgim Berisha met buitenkant voet binnen.

Jong Oranje liet zich in alle opzichten aftroeven en aan niets was te merken dat Duitsland maandag nog diep moest gaan tegen Denemarken en pas na strafschoppen zegevierde. Dat resulteerde zeven minuten na de 0-1 al in de 0-2. Wirtz omspeelde Botman en schoof de bal in de verre hoek.

Jong Duitsland deed het daarna iets rustiger aan, maar bleef wel zeer dominant. Binnen de twintig minuten werd het zelfs nog bijna 0-3, maar Berisha schoot een vrije trap op de paal en Wirtz mikte - nadat hij nog maar weer eens Botman had afgetroefd - recht op doelman Justin Bijlow.

Myron Boadu wist geen nieuwe hoofdrol voor zich op te eisen bij Jong Oranje. Myron Boadu wist geen nieuwe hoofdrol voor zich op te eisen bij Jong Oranje. Foto: ANP

Kluivert mist kans op aansluitingstreffer

Jong Oranje kon er heel weinig tegenover stellen, maar was tussen de gemiste kansen voor Berisha en Wirtz wel een keer heel dicht bij de 1-2. Justin Kluivert werd met een prachtige pass weggestuurd door de verder onzichtbare Calvin Stengs, maar hij stuitte op keeper Finn Dahmen.

In de tweede helft slaagde Jong Oranje er wat meer in om naar voren te voetballen, maar het werd nooit echt gevaarlijk. Duitsland deed het wat dat betreft een stuk beter, maar had de pech dat Berisha binnen een paar seconden weer tot twee keer toe de paal raakte met een schot en een kopbal.

De wedstrijd leek uit te gaan als een nachtkaars voor Jong Oranje, maar ruim twintig minuten voor tijd werd het toch uit het niets weer spannend. Schuurs volleerde binnen uit een hoekschop, maar hij had ook wel het geluk dat Dahmen onder de bal door dook.

Van de Looi bracht vervolgens met Kaj Sierhuis een extra spits in het veld, maar de 2-2 viel niet meer, ook doordat een goal van Myron Boadu (terecht) werd afgekeurd vanwege buitenspel. Zo werd de doelstelling van dit EK wel behaald, maar eindigde het toernooi toch een beetje in mineur.