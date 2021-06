67' GOAL Jong Oranje! 1-2



We hebben het nog niet gezegd of daar is opeens de aansluitingstreffer van Jong Oranje! Perr Schuurs schiet de bal uit een vrije trap van Ferdi Kadioglu bij de tweede paal onder doelman Dahmen door, die daarbij geen al te beste indruk maakt. Jong Oranje is opeens weer volop in de race voor een finaleplaats.