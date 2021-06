Jong Oranje begint donderdag zonder verrassingen in de basisopstelling aan de halve finale tegen Jong Duitsland op het EK onder 21 jaar. Bondscoach Erwin van de Looi voert geen wijzigingen door ten opzichte van de kwartfinale tegen Jong Frankrijk (2-1).

Perr Schuurs en Tyrell Malacia verschijnen gewoon aan de aftrap. Schuurs hield maandag aan het duel met Jong Frankrijk een blaar aan de grote teen van zijn linkervoet over en Malacia moest zich in de slotfase laten vervangen vanwege een blessure. Ze trainden dinsdag niet mee, maar woensdag wel weer.

Myron Boadu is een van de twee spitsen. Hij was tegen Frankrijk, dat als topfavoriet voor de Europese titel gold, de grote man met twee doelpunten (waarvan de 2-1 in de slotminuut). Abdou Harroui en Dani de Wit fungeren als controleurs en Justin Bijlow is de doelman.

Bij Duitsland is er een basisplaats voor sterspeler Florian Wirtz van Bayer Leverkusen. De Duitsers wonnen in de kwartfinales pas na strafschoppen van Denemarken. Ten opzichte van dat duel zullen Niklas Dorsch en Salih Özcan hun ploeggenoten Josha Vagnoman en Anton Stach vervangen.

Jong Oranje speelde gelijk tegen Duitsland in groepsfase

Jong Oranje tegen Jong Duitsland begint donderdag om 21.00 uur in de MOL Aréna Sóstó in Székesfehérvár. De winnaar neemt het in de finale op tegen Portugal, dat eerder op donderdag in de andere halve finale met 1-0 te sterk was voor Spanje.

Eind maart troffen Jong Oranje en Duitsland elkaar al in de groepsfase van dit EK. Die ontmoeting, eveneens in Székesfehérvár, eindigde in 1-1. Nederland werd vervolgens door een 6-1-zege op Hongarije eerste in de poule.

Als Jong Oranje de eindstrijd haalt, traint de selectie vrijdag nog in Boedapest. Later op die dag vliegt de ploeg dan van Hongarije naar Slovenië, waar de finale wordt afgewerkt in het Stozicestadion in Ljubljana.

Opstelling Jong Oranje: Bijlow; Teze, Schuurs, Botman, Malacia; Harroui, De Wit, Stengs, Kadioglu; Boadu, Kluivert.

Opstelling Jong Duitsland: Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Dorsch, Maier, Wirtz, Özcan, Berisha; Nmecha.