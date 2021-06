Als Jong Oranje donderdag de finale van het EK voor spelers onder 21 jaar bereikt, speelt het daarin tegen Portugal. Die ploeg was in de halve eindstrijd in Maribor met 1-0 nipt te sterk voor titelhouder Spanje.

Jong Oranje neemt het later op de avond op tegen Duitsland. De aftrap van die wedstrijd is om 21.00 uur in het Hongaarse Szekesfehervar. De finale wordt zondagavond om dezelfde tijd in de Sloveense hoofdstad Ljubljana gespeeld.

Portugal is geen onbekende ploeg voor de formatie van bondscoach Erwin van de Looi. Beide landen waren in de kwalificatiereeks voor het EK aan elkaar gekoppeld. Nederland won toen thuis met 4-2, maar slikte in Portimão met 2-1 de enige nederlaag.

Portugal en Spanje leken in Slovenië af te stevenen op een verlenging, maar tien minuten voor tijd kwamen de Portugezen op gelukkige wijze aan de enige treffer. Jorge Cuenca, afgelopen seizoen uitkomend voor Almería, werkte de bal na een inzet van Fábio Vieira in eigen doel.

De Portugese overwinning was enigszins tegen de verhouding in. Spanje was met afstand de gevaarlijkste ploeg, maar van de achttien doelpogingen werd er geen een benut.

Portugal was zowel in 1994 als in 2015 verliezend finalist op het EK voor spelers onder 21 jaar. Winst in de eindstrijd zou zondag een primeur betekenen.